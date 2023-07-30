İkisi tam puan alan gerisi yüzde 1'lik dilimde 64 öğrenci yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrası tercihlerin ardından en çok rağbet gören okullardan biri de bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ankara Elmadağ'daki Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 64 öğrenci kabul etti.

Bu öğrencilerin tamamı yüzde 1 ve altındaki dilim içerisinde yer aldı. Ayrıca 500 tam puanlı iki öğrenci de tercihini Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL'den yana kullandı.

Okulun, LGS kapsamındaki merkezi sınav tercihlerine göre taban puanı 482,90 oldu.

Yeni eğitim öğretim yılında, ilk yılı hazırlık 5 yıllık okuldaki tüm öğrenciler havacılık ve uzay teknolojisi alanında öğrenim görecek. Öğrenciler, 9'uncu sınıfın sonunda "Tasarım ve İmalat", İtki Sistemleri ve "Elektronik Sistemler" dallarından istedikleri birini tercih edebilecek.

Öte yandan, bu okulda eğitim alan öğrenciler, protokoller çerçevesinde TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, TEİ ve Türk Hava Kurumu (THK) gibi kurumlarda staj ve iş imkanı bulacak.