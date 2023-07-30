Ölüme böyle gittiler
Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Sarıkamış'ta şarampole yuvarlandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların sefere çıkmadan önce aileleri ile vedalaştığı anlar ve otobüsün Bursa terminalden çıkış görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 14:37, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 14:39
Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Murat Yıldız'ın kullandığı 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildi.
7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin ise yaralandığı kazada otobüsün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcularını alırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
66 numaralı peronda yakınlarını uğurlayanlar otobüsün arkasından el sallarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.