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Öz Finans-İş'ten gelir vergisinin düşürülmesi talebi

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ücretlerden alınan gelir vergisi oranlarının yüksek olduğunu belirterek, gelir vergisinde çalışanlar lehine düzenleme yapılmasını talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 15:36, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 15:37
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Öz Finans-İş'ten gelir vergisinin düşürülmesi talebi

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ücretlerden alınan gelir vergisinin 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere belirlendiğini anımsatarak, çalışanların gelir vergisini, brüt maaşları üzerinden kaynağından kesinti yapılarak ödediğini ifade etti.

Yüksek enflasyon ve fiyatların genel seviyesindeki artışın ücretli çalışanların gelirlerini erittiğine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu durum karşısında hükümetimiz, iki yıldır alışılmışın dışında uygulama yaparak asgari ücrete yılda iki defa artış yapmak durumunda kaldı. Asgari ücrete ve memurların maaşlarına zam yapılması elbette önemlidir ve çalışanların lehinedir. Ancak burada senede bir defa ücret artışı yapılan çalışanlar için iki önemli kayıp söz konusudur. Bunlardan ilki asgari ücret ve memur maaşları iki defa artırılmış ve bu kesimler rahatlatılmıştır. Buna karşın, toplu iş sözleşmesi imzalamış ya da sözleşme imzalamamış olsa da senede bir kez ücret artışı yapılan kesimlerin mağduriyetidir. İkincisi ise bütün ücret geliri elde eden çalışanların uğradığı gelir vergisinden kaynaklı net ücretin azalmasıdır."

"Vergiler nedeniyle ücret zammı hissedilmiyor"
Banka çalışanlarının gerek vergi dilimleri gerekse de fiyat artışlarından olumsuz etkilendiğini vurgulayan Eroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Banka çalışanları olarak ocak maaşımız ikramiyeli olduğu için herkes en geç nisan ayında ikinci dilimden gelir vergisi ödemek durumunda kalıyor. Büyük çoğunluk ise temmuz ayında zam yapılmış olsa bile yılın son üç ayında ocak ayında almış olduğu net maaşı alamıyor. Hatta bu durum karşısında çoğu arkadaşımız maaşlarına zam yapılmış olduğunu bile hissetmiyor. 2023 yılı için uygulanacak gelir vergisinin ilk dilimi 70 bin lira olduğu için yönetmen üzeri ünvanda çalışan arkadaşlarımız ise nisan ayına ulaşmadan şubat ayında ikinci dilimden vergi kesintisi ile tanışıyor."

Eroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ücretli çalışanları enflasyon ve hayat pahalılığından korumak için her türlü tedbiri almaya çalışan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve hükümetimizden, gelir vergisinin ilk iki dilimi ile ilgili acil bir adım atmalarını talep ediyoruz. Bu konuda iki alternatifli önerimizin birincisi, 2023 yılı için ücretlerden alınan gelir vergisi diliminin ilk basamağı 10 brüt asgari ücret olarak belirlenmeli ya da ücretlerdeki gelir vergisi dilimi yüzde 15-20 aralığında bir orana sabitlenmeli şeklindedir."

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