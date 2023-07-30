Şarkı seçimi düğünü karıştırdı | Sandalyeler havada uçuştu

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdı. Düğündeki kavga anları bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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