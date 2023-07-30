Şarkı seçimi düğünü karıştırdı | Sandalyeler havada uçuştu
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir düğünde müzik seçimi sebebiyle kavga çıktı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu hava anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 16:21, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 16:23
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde bir düğün salonunda kavga çıktı.
İddiaya göre, müzik seçimi sebebiyle taraflar arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdı. Düğündeki kavga anları bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.