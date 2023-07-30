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Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı

Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 17:05, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 17:31
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Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.

- Olay

Dün sosyal medyada salamura zeytin tankında görüntüleri paylaşılan ve tepki çeken kişinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmış, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenerek, faaliyetten men edilmişti, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştı.

Zanlı, jandarmadaki ifadesinde tepki çeken videoyu "Eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını" savunmuştu.

Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest

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