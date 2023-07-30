7'nci kattan düşüp ölen kadın, saatler sonra bulundu

Çalışkan, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız oturan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü.

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