Altun'dan 'dezenformasyon kampanyaları'na ilişkin paylaşım

Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı
Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Alçaklar için yaşasın İDAM
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Alçaklar için yaşasın İDAM
Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Memurlar yüksek kiraları dengelemek için 'büyükşehir tazminatı' talep ediyor
Memurlar yüksek kiraları dengelemek için 'büyükşehir tazminatı' talep ediyor
Türk-İş Genel Başkanı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın
Türk-İş Genel Başkanı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın
Orman yangınlarında kullanılan İHA'larla ilgili iddialara açıklama
Orman yangınlarında kullanılan İHA'larla ilgili iddialara açıklama
'Dünyanın En İyi 100 Limanı' listesine Türkiye'den 4 liman girdi
'Dünyanın En İyi 100 Limanı' listesine Türkiye'den 4 liman girdi
7 kişinin öldüğü otobüs kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı
7 kişinin öldüğü otobüs kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı
Medyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?
Medyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması
MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması
YAŞ bu hafta toplanıyor: Genelkurmay Başkanı kim olacak?
YAŞ bu hafta toplanıyor: Genelkurmay Başkanı kim olacak?
Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest
Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest
Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma aşamasındaki eşe atılan mesajlar 'taciz'
Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma aşamasındaki eşe atılan mesajlar 'taciz'
Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır
Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır
AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek
AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek
Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev
Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev
Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
'En iyi 500 üniversite' listesine Türkiye'den 9 okul
'En iyi 500 üniversite' listesine Türkiye'den 9 okul
Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi
Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi
Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı
Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı
Aşırı sıcaklar yeniden etkili olacak mı?
Aşırı sıcaklar yeniden etkili olacak mı?
Bombalı terör saldırısında 5 yıl önce yaralanan asker şehit oldu
Bombalı terör saldırısında 5 yıl önce yaralanan asker şehit oldu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
TESK, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi
TESK, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Ana sayfaHaberler

Altun'dan 'dezenformasyon kampanyaları'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "dezenformasyon kampanyaları"na ilişkin: "Türkiye büyüme ve özgürleşme mücadelesini Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sürdürürken, Türkiye karşıtları beşinci kol unsurlarını devreye sokarak ardı ardına dezenformasyon kampanyaları yürütmektedirler" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 19:01, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 19:05
Yazdır
Altun'dan 'dezenformasyon kampanyaları'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye karşıtlarının beşinci kol unsurlarını devreye sokarak ardı ardına dezenformasyon kampanyaları yürüttüklerini belirterek, sosyal medya şirketlerini dezenformasyonla mücadele konusunda çok daha hassas olmaları konusunda uyardı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de psikolojik harp maksadıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarının, demokrasi ve demokratik müzakere kültürü üzerinde bir baskı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Yalan haber ve manipülatif bilginin, demokrasi ve insan hakları için açık bir tehdit olduğunun altını çizen Altun, dezenformasyon kampanyalarının başlıca hedefinin, siyasal istikrarsızlık ve toplumsal kaos yaratmak olduğuna işaret etti.

Altun, bu süreçte en sık başvurulan taktiğin radikalizmi körüklemek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 2002 sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetler sayesinde birçok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirmiş, bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olarak dünya politikasının denge unsurlarından birine dönüşmüştür. Türkiye büyüme ve özgürleşme mücadelesini Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sürdürürken, Türkiye karşıtları beşinci kol unsurlarını devreye sokarak ardı ardına dezenformasyon kampanyaları yürütmektedirler."

Altun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında ve seçim sürecinde bu dezenformasyon kampanyalarının birçok türüyle karşılaştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kirli kampanyalarla hamdolsun güçlü şekilde mücadele ettik. Ne yazık ki son günlerde bu kötücül kampanyaların yine arttığını görüyoruz. Örneğin, son günlerde sığınmacılarla ilgili dolaşıma sokulan haberlerin birçoğu dezenformasyon içermektedir. Toplumsal huzuru bozan bir olay söz konusu olduğunda bu olayın faili, gerçekte öyle olmadığı halde, yabancı uyruklu bir kişi imiş gibi gösterilmektedir.

Yine bir başka örnek, yaz aylarında ve özellikle küresel iklim değişikliği ile birlikte karşı karşıya kaldığımız orman yangınlarıyla mücadele sürecinde karşımıza çıkmaktadır. Devletimiz orman yangınlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmektedir. Bu sürecin önemli araçlarından biri de insansız hava araçlarıdır. Bu araçların ilgili kamu idaresi tarafından kiralanma süreci kamuoyuna açık olmasına rağmen bir şaibe varmış gibi haber yapılmakta, ülkemizin orman yangınlarıyla mücadelede dünyada en etkili ülkelerden biri olmasının önüne geçilmek istenmektedir."

- "Türkiye kamuoyunun bilinçli olması son derece önemli"

Altun, dezenformasyon kampanyalarının yoğunlaştığı bir diğer alanın ise milli savunma alanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"'Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Çankırı Obüs Fabrikası Katar'a satıldı' yalanı bunun somut bir örneğidir. Bu yalanın birçok sosyal medya hesabı tarafından organize bir biçimde dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Burada da temel amaç ülkenin güvenliği ve huzurunu sağlayan güzide kurumlarımızı tartışmaya açacak şekilde manipülasyonlar üretmektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, iç ve dış kaynaklı bu sistematik taarruzların farkındayız. Elbette bu saldırıları bertaraf etme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz ve bu süreçte sosyal medya şirketlerini dezenformasyonla mücadele konusunda çok daha hassas olmaları konusunda uyarıyoruz. Hiç kuşkusuz ki Türkiye kamuoyunun bu dezenformasyon kampanyalarına karşı bilinçli olması son derece önemlidir. Gerçek gündemimiz, küresel krizlerin neden olduğu sıkıntıları yapısal bir şekilde çözüme kavuşturup ülkemizi çok daha müreffeh hale getirmek, güçlü siyasal liderliğimizle istikrarlaştırıcı bir güç olarak küresel siyasette iddia sahibi olmaya devam etmektir."

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, sığınmacılar, orman yangınlarına müdahalede kullanılan İHA'lar ve Çankırı Obüs Fabrikası'na ilişkin iddialar içeren haberler konusunda kamuoyuna sunduğu gerçek bilgilere de paylaşımında yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber