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Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, balık tutmak için botla baraj gölüne açılan polis memuru, botu kıyıya bağlamaya çalıştığı sırada boğularak yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 20:40, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 20:46
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Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu

İlçede trafik polisi olarak görev yapan Birol Gümüş (52) ve arkadaşı Okan Ünal, balık avı için Bayındır Barajı'na gitti.

Botla göle açılan ve avın ardından geri dönen arkadaşlardan Gümüş, kıyıya bağladığı sırada botun kontrolden çıkması üzerine yeniden suya girdi.

Bu sırada gözden kaybolan Gümüş'e ulaşamayan Ünal, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarılan Gümüş'ün, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay da olay yerine geldi.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Gümüş'ün eşi Naime Gümüş'ün, AK Parti Kızılcahamam Kadın Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.

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