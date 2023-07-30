Filenin Efeleri şampiyon

Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı
Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Alçaklar için yaşasın İDAM
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Alçaklar için yaşasın İDAM
Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Memurlar yüksek kiraları dengelemek için 'büyükşehir tazminatı' talep ediyor
Memurlar yüksek kiraları dengelemek için 'büyükşehir tazminatı' talep ediyor
Türk-İş Genel Başkanı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın
Türk-İş Genel Başkanı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın
Orman yangınlarında kullanılan İHA'larla ilgili iddialara açıklama
Orman yangınlarında kullanılan İHA'larla ilgili iddialara açıklama
'Dünyanın En İyi 100 Limanı' listesine Türkiye'den 4 liman girdi
'Dünyanın En İyi 100 Limanı' listesine Türkiye'den 4 liman girdi
7 kişinin öldüğü otobüs kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı
7 kişinin öldüğü otobüs kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı
Medyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?
Medyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması
MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması
YAŞ bu hafta toplanıyor: Genelkurmay Başkanı kim olacak?
YAŞ bu hafta toplanıyor: Genelkurmay Başkanı kim olacak?
Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest
Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest
Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma aşamasındaki eşe atılan mesajlar 'taciz'
Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma aşamasındaki eşe atılan mesajlar 'taciz'
Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır
Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır
AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek
AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek
Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev
Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev
Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
'En iyi 500 üniversite' listesine Türkiye'den 9 okul
'En iyi 500 üniversite' listesine Türkiye'den 9 okul
Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi
Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi
Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı
Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı
Aşırı sıcaklar yeniden etkili olacak mı?
Aşırı sıcaklar yeniden etkili olacak mı?
Bombalı terör saldırısında 5 yıl önce yaralanan asker şehit oldu
Bombalı terör saldırısında 5 yıl önce yaralanan asker şehit oldu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
TESK, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi
TESK, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi
Ana sayfaHaberler Spor

Filenin Efeleri şampiyon

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 21:14, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 21:59
Yazdır
Filenin Efeleri şampiyon

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde ev sahibi Katar ile mücadele etti.

Maçı 3-2 kazanan Filenin Efeleri, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Setler 25-13, 21-25, 25-18, 22-25, 15-9 sona erdi.

Karar seti olan son set 12 dakikada sona erdi.

17 Temmuz'da Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından, Efeler de Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

"DÜNYADA HER YER TÜRKİYE"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "İlk kez Milletler Ligi'ne çıktık. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Üstündağ, kupa finalinin ardından yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ortaya iyi bir oyun koyarak maçı kazandıklarını söyledi.

Aslında rahat kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını aktaran Üstündağ, "Kolay bir maç olması gerekiyordu ancak biz zora soktuk. Ben her şeyden önce taraftara çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden kendilerini kutluyorum. Maçın sonuna kadar bizleri yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

"Dünyada her yer Türkiye" diyen Üstündağ, şunları kaydetti:

"Final maçı her zaman zordur. İddiaya ediyorum bu maç 3-2 olmamalıydı ama olduysa da yine bir Türk çocuğu yine bir karakter ortaya koydu. Yine sonunu mutlu bitirdi. Onun için ben bu başarıdan dolayı, bu çocukların buraya gelmesinden dolayı emeği geçen başta kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sponsorlarımız bütün paydaşlara herkese teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir gündür. Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi'ne çıktık. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum. İlk kez burada bu şampiyonluğu aldık. İnşallah bundan sonra nice finallerde buluşuruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber