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Diyarbakır'da 'Kur'an'a Saygı' mitingi

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması, Diyarbakır'da düzenlenen mitingle protesto edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 21:23, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 21:24
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Diyarbakır'da 'Kur'an'a Saygı' mitingi

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki amacıyla miting düzenlendi.

İstasyon Meydanı'ndan gerçekleştirilen "Kur'an-ı Kerim'e saygı" mitingi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından ilahiler seslendirildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Adnan Akgönül, son birkaç yıldır Avrupa ülkelerinde, özellikle İsveç ve Danimarka'da sistematik bir şekilde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarda bulunulduğunu söyledi.

"Alçakça yakıyorlar, yırtıyorlar. O ülkelerin idarecileri ise yapılan bu alçaklığı fikir hürriyeti olarak açıklıyor." diyen Akgönül, bu saldırıları kınadıklarını belirtti.

Bu saldırılara etkili bir tepki ortaya koymak için bütün Müslümanlara çağrıda bulunduklarını dile getiren Akgönül, şunları kaydetti:

"Saldırılara izin veren Batılı ülkelere karşı tepki ortaya konulmalıdır. Müslüman alimler, aydınlar, sivil toplum kuruluşları, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Peygamber'e ve sünnetine yapılan saldırılar karşısında susmamalı, halkı bilinçlendirmeli, hem ulusal hem de uluslararası çapta toplantılar, konferanslar ve etkinlikler yapıp, halkı aydınlatmalı, duyarlı hale getirmeli ve harekete geçirmelidirler. Bu alçakça eylemlerin mutlaka durdurulması, bir daha yapmaya cesaret edemeyecekleri şekilde tedbirlerin alınması gerekir. İslam İşbirliği Teşkilatı derhal toplanmalı ve bu konu üzerinde çok daha ciddi durmalıdır. Müslüman ülkelerin devlet başkanları ve dışişleri bakanları bir araya gelmeli, saldırgan ülkelere karşı ortak kararlar almalıdırlar. Müslüman ülkelerin ortaya koyacakları tepki ve ortak kararlar, İsveç ve Danimarka gibi bu eylemlere arka çıkan ülkeleri cezalandırıcı ve caydırıcı tarzda olmalıdır."

Etkinlik, duaların okunmasıyla sona erdi.

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