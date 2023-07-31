İlk konutlar tamam gibi

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra temelleri atılan ilk deprem konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Hem Pazarcık'ta hem de Kahramanmaraş merkezindeki konutların son durumunu yerinde inceledik. Pazarcık'a yapılan konutların nereye yapılacağını ilk Yeni Şafak duyurmuştu.

HER TEST 2-3 KERE YAPILIYOR

Yukarı Pazarcık'a yapılan bin 918 konut ilçede kendini göstermeye başlamış. Dış cephe ve yalıtımı biten binaların mutfak dolapları, kapıları, parkeleri, elektrik düğmeleri, doğalgaz petekleri takılmış durumda. Buraya yapılan konutların ortalama yüzde 70'inin bittiği bilgisi verildi. Yetkililer, depremzede vatandaşların sorunsuz bir şekilde evlerine yerleşmesi için tüm işlemlerin eksiksiz bir şekilde sürdüğünü ifade ediyor. Çevre düzenlemesinden su testlerine kadar her testin iki, üç kez yapılacağını söyleyen yetkililer, bölgedeki yolların yenileneceğini ve buralara toplu ulaşım araçlarının yönlendirileceğini belirtiyor. Yukarı Pazarcık'a yapılan konutların ekim ayından başlayıp aralık ayına kadar etaplar şeklinde vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

İSTEDİĞİMİZ GİBİ İLERLİYOR

Pazarcık Şantiye Şefi Serhat Koçbay, konutların birçoğunun kaba inşaatının tamamlandığını belirterek, "Planlar istediğimiz gibi ilerliyor. İnşaatların tamamını depremzedelerimize yeni yıldan önce teslim edeceğiz. Bizler de burada zaman zaman konteynerlerde konaklamak zorunda kalıyoruz ve depremzede ailelerimizin yaşadığı zorluğu anlayabiliyoruz. Bu nedenle var gücümüzle çalışarak konutlarını zamanında yetiştireceğiz" dedi.

KARACASU'DA İNCE İŞÇİLİKLER KALDI

Pazarcık'taki çalışmanın bir benzeri Dulkadiroğlu Karacasu Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarında da gözüküyor. Burada yapılan konutların temelleri depremden 21 gün sonra, 27 Şubat'ta atıldı. 628 konut zemin artı 4 kattan oluşuyor. 97 bin metrekare inşaat alanına sahip olan çalışma alanı adeta bir şantiyeye dönüşmüş. Toplam 628 konutun 113'ü 2+1 geriye kalan 515'i ise 3+1 dairelerden oluşuyor. Kazı imalatı tamamlanan alanda su yalıtımı, temel beton ve ket betonarme imalatı da tamamlanırken binaların sadece ince işçilikleri kalmış durumda.

YENİ ŞANTİYELER AÇILIYOR

Bir yandan daireler teslim edilmek için gün sayarken bir yandan yeni şantiyeler açılmaya devam ediyor. İnşaat alanlarının bulunduğu yerin yaklaşık 300-400 metre yukarısında yeni binaların temellerinin atılması için kazı çalışmaları devam ediyor. Etap etap bu bölgede binaların yükseleceğini ifade eden yetkililer, hedeflerinin çalışmanın başladığı alanlarda binaları bir yıla kalmadan bitirmek olduğunu ifade ediyor.

Beton santrali kuruldu

Sabahın erken saatinde çalışmaya başlayan personelin mesaisi gece 12'ye kadar sürüyor. İnşaatların olabildiğince hızlı bitmesi için tedarik şantiyeleri yakın yerlere kuruluyor. Deprem konutlarının hemen yakınına beton santrali kurulmuş. Bu sayede tedarik süresi kısalarak inşaatların daha hızlı ilerlemesinin sağlandığı bilgisi verildi. Konutların hemen yanına kurulan beton şantiyesi sabah saat 08.00'de silolara çimentoyu dökerek hazırlıklara başlıyor. 1 saat sonra mikser araçlarına dökülüyor ve 5 dakika sonra da inşaat alanına ulaşıyor. Beton, hazır olmasından 10 dakika gibi kısa bir sürede binalara dökülüyor.

Çevre düzenlemesi ilerliyor

Firma yetkilileri, en dikkatli bilimsel yöntemleri dikkate alarak en hızlı şekilde konutları afetzedelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, binaların alt yapı çalışmaları, çevre düzenleme işlerinin de aynı paralellikte ilerlediğini söyledi.

Bu kadar hızlı olmasını beklemiyorduk

Depremzede vatandaşlar bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyor. Depremzede Gülcan Kayalar, "Cumhurbaşkanı'mız deprem konutlarını yapmaya başlıyoruz dedikten 1 hafta sonra çalışmalar başladı. Kamyonların biri gidiyor biri geliyor. Çok hızlı bir çalışma var. İnşaatlar neredeyse bitmek üzere" dedi. Hüseyin Kantarcı da depremden sonra çalışmaların çok hızlı bir şekilde başladığını belirterek, "Bu kadar hızı bizde beklemiyorduk. Evlerin kayaların üstünde yapılması da bizlere güven sağlıyor" diye konuştu.

OTOBÜS SEFERLERİNİN SIKLAŞMASI LAZIM

Mahalle sakinlerinden ve TOKİ konutlarında oturan Ali Kesme ise "Buradaki binalar çok sağlam. Bizler daha önceden burada oturan aileleriz. Babam buradaki TOKİ konutlarında çalışıyor. Evler çok sağlam, çok özen gösterilerek yapılıyor konutlar. TOKİ konutları sağlam, oturduğumuz yerin zemini de sağlam. Buradaki binalar, bizim oturduğumuz TOKİ konutları gibi çok sağlam olacak. Buraya ulaşım iyi ancak otobüs ve dolmuş seferlerinin daha sıklaşması lazım" dedi.