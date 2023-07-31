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'Cep'i katlayıp pazarı büyütecek

Türkiye'de cep telefonunda yüzde 45, tablette yüzde 40 ağırlığı olan Samsung, yeni büyüme alanı olarak katlanabilir telefonu görüyor. Yılda 15 milyar doları Ar-Ge için ayıran Güney Koreli şirket, bu yıl cep telefonu pazarında katlanabilir telefon satışını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 08:00, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 07:40
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'Cep'i katlayıp pazarı büyütecek

Türkiye'deki cep telefonu pazarından en büyük pastayı alan Samsung, katlanabilir modellerle büyümesini sürdürmek istiyor. Yılda 15 milyar doları Ar-Ge harcaması için ayıran Güney Kore merkezli şirket, Türkiye'de tablet satışlarında da sürükleyici olmayı hedefliyor. Gazetecilerle sohbet toplantısında konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, 2022 sonu itibarıyla Türkiye'deki mobil abone sayısının 90 milyon adedi aştığını söyledi.

GÜNDE 5,5 SAAT TELEFONA BAKIYORUZ

Türkiye'de web trafiğinin yaklaşık yüzde 85'ini mobil telefonların oluşturduğuna dikkat çeken Murat Azdemir, ülkedeki mobil internet kullanımının ise ortalama kişi başı aylık 16 gigabayt olduğunu ifade etti. Azdemir, "Türk halkı olarak ayda 549 dakika telefonla konuşuyoruz. Bu veriyle Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyoruz. Türkiye'de günlük olarak telefon kullanım süresi ise 5,5 saat. Bu süre de OECD ülkelerinin üzerinde bir zamana tekabül ediyor" dedi. Türkiye'deki kullanıcıların 5 dakikada bir telefona dokunduğu bilgisini veren Azdemir, "Bu da bir günde yaklaşık 150 defa telefona baktığımızı ortaya koyuyor. Ancak bu kadar çok telefon kullanan bir millet olarak telefon değiştirme sıklığımız ise ortalama 6 ile 7 yıl. Bu oran, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'deki yenileme oranının 2 ila 2,5 yıl altında" diye konuştu.

TABLETTE KULLANIM YAŞI ARTIYOR

Türkiye'de yılda ortalama 10 milyon telefon satılıyor. Murat Azdemir, bu rakamın 85 milyonluk nüfusa sahip bir ülke için düşük olduğunu, rakamın 20 milyonun üzerinde olması gerektiğini ifade etti. Azdemir, "Türkiye pazarı henüz bir doygunluğa ulaşmadı. Türkiye'de akıllı telefon pazarı her yıl yüzde 5 büyüme ortalamasına sahip" dedi.Azdemir, Samsung Türkiye'nin pazar payları hakkında şu bilgileri verdi: "Akıllı telefon kategorisinde son üç yılda pazar payımızı düzenli olarak artırdık. 2022 sonunda akıllı telefon kategorisinde yüzde 41'lik pay ile pazar lideriyiz. Türkiye'de satılan her 100 telefondan 45'i Samsung. Tablette ise yüzde 40'lık bir paya ulaştık. Tablet kullanıcı yaşı sürekli artıyor."

AR-GE'YE HER YIL 15 MİLYAR DOLAR

Samsung'un inovasyon yaklaşımına dikkat çeken Azdemir, "Ar-Ge'ye her yıl ayırdığımız bütçe 15 milyar dolar. Mobil kategorinin geleceğinde katlanabilir telefonlar var. Üretildiği zamandan bu yana 3 yılda katlanabilir telefon satışımız her yıl 2 katına çıktı. Samsung olarak mobil telefon pazarındaki liderliğimizi katlanarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

1,4 milyar telefonun 25 milyonu katlanabilir

Tüm dünyada ortalama 1,4 milyar akıllı telefon satılırken, geçtiğimiz sene bunun 25 milyon adedi katlanabilir telefon oldu. Samsung'un globalde katlanabilir telefon kategorisinde pazar payının yüzde 75'ler seviyesinde olduğunun bilgisini veren Murat Azdemir, şunları kaydetti: "Türkiye'de ise bu oran yüzde 95'lere kadar çıkıyor. Yani pazardaki trendi Samsung belirliyor. Bizim beklentimiz, bu yıl üst segment telefon satışlarımızın yüzde 10'u katlanabilir telefonlardan gerçekleşecektir. 2027 yılında da tüm premium segment cihazlarımızın satışının 1/4'ünün katlanabilir cihazlardan yapılacağını öngörüyoruz."

MENA BÖLGESİNİN EN ÖNEMLİ PAZARI

Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Türkiye'nin sahip olduğu popülasyon ile beraber, Orta Doğu ve Kuzey Afriya'yı kapsayan MENA bölgesi arasında 'Katlanabilir Cihaz' kategorisinde en çok müşteriye sahip pazar haline geldiğini paylaşmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Azdemir, "Türkiye, genç nüfusu ve teknoloji aşığı topluluk yapısıyla katlanabilir cihazlar segmentinde müşteri tabanında en hızlı büyüyen pazar haline gelmiş bir noktada. Bu durum da, Türkiye'nin Samsung için MENA bölgesindeki en büyük ve en önemli pazarlardan biri olduğunun bir göstergesi" şeklinde konuştu.

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