'FETÖ borsası' davasında beraat kararı

Hakkında soruşturma açılan FETÖ üyeleriyle, rüşvet karşılığı lehine fezleke düzenlemek için anlaştığı iddiasıyla yargılanan Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın 4'ü polis biri avukat 5 kişiyle yargılandığı davada aldığı cezalar, ilginç bir gerekçeyle Bölge Adliyesi'nden döndü.

RÜŞVET KAYDI ÇIKMIŞTI

SABAH'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu olayda; Akalın'ın, FETÖ üyeliği suçundan gözaltına alınmak istenen iş adamı Ş.Ç'ye avukatı aracılığıyla ulaşarak lehine fezleke düzenlemek için yaklaşık 200 bin dolar rüşvet talep etmiş, buna ilişkin ses kaydı ve görüntüler ortaya çıkmıştı. İş insanı G.Ç'nin babası S.Ç'ye yapılan söz konusu teklif üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede; deliller arasında Akalın'ın irtibatlarına yönelik teknik takip ve HTS incelemesi yer aldı.

Akalın'ın 4 sanık polis memurlarıyla iletişim ve farklı tarihlerde birliktelikleri olduğu tespit edildi. Bu bilgiler ışığında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan "FETÖ borsası şebekesi" üyelerinden Akalın, "rüşvete teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezalarına çarptırırken, sanık İplikçioğlu hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığına', sanık polislerin ise beraatlerine karar verildi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ AMA...

Soruşturma savcısının itirazıyla dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliyesi 13. Ceza Dairesi, "Akalın ile mağdurlar arasında doğrudan bir görüşme olmadığı, gerçekleşen bir görüşmeye ilişkin ses kaydı bulunduğu, bu kayıtların da hukuka aykırı olup delil olarak dikkate alınmayacağını" belirterek "mahkümiyete yetecek yeterli delil bulunmadığından verilen cezaları bozarak beraat kararı verilmesini" kararlaştırdı. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz nedenleri içeren bir dilekçe verilerek dosyanın Yargıtay'a temyiz edilmesinin de açık olduğunu kaydetti.

Halit TURAN