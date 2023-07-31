'FETÖ borsası' davasında beraat kararı

AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Konutta kredi 'çıkmaz'ı
Konutta kredi 'çıkmaz'ı
Araç satışının yüzde 45'i balon
Araç satışının yüzde 45'i balon
Görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay hayatını kaybetti
Görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay hayatını kaybetti
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Balık avına çıkan polis memuru baraj gölünde boğuldu
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı
Zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Alçaklar için yaşasın İDAM
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Alçaklar için yaşasın İDAM
Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Memurlar yüksek kiraları dengelemek için 'büyükşehir tazminatı' talep ediyor
Memurlar yüksek kiraları dengelemek için 'büyükşehir tazminatı' talep ediyor
Türk-İş Genel Başkanı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın
Türk-İş Genel Başkanı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın
Orman yangınlarında kullanılan İHA'larla ilgili iddialara açıklama
Orman yangınlarında kullanılan İHA'larla ilgili iddialara açıklama
'Dünyanın En İyi 100 Limanı' listesine Türkiye'den 4 liman girdi
'Dünyanın En İyi 100 Limanı' listesine Türkiye'den 4 liman girdi
7 kişinin öldüğü otobüs kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı
7 kişinin öldüğü otobüs kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı
Medyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?
Medyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için yarın son gün
MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması
MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması
YAŞ bu hafta toplanıyor: Genelkurmay Başkanı kim olacak?
YAŞ bu hafta toplanıyor: Genelkurmay Başkanı kim olacak?
Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest
Görüntüler tepki çekmişti: İşletme kapatıldı, zanlı adli kontrolle serbest
Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma aşamasındaki eşe atılan mesajlar 'taciz'
Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma aşamasındaki eşe atılan mesajlar 'taciz'
Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır
Altında FED etkisi: Faiz oranları gerilerse artışın önü açılır
AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek
AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek
Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev
Kentsel dönüşümde yüksek kiralara karşı yeni formül: Geçici ev
Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
'En iyi 500 üniversite' listesine Türkiye'den 9 okul
'En iyi 500 üniversite' listesine Türkiye'den 9 okul
Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi
Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi
Ana sayfaHaberler Terör

'FETÖ borsası' davasında beraat kararı

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre "FETÖ borsasının" organizatörü olduğu ortaya çıkan Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın aldığı ceza, "ses kayıtlarının hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle Bölge Adliyesi'nden döndü

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 08:02, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 08:07
Yazdır
'FETÖ borsası' davasında beraat kararı

Hakkında soruşturma açılan FETÖ üyeleriyle, rüşvet karşılığı lehine fezleke düzenlemek için anlaştığı iddiasıyla yargılanan Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın 4'ü polis biri avukat 5 kişiyle yargılandığı davada aldığı cezalar, ilginç bir gerekçeyle Bölge Adliyesi'nden döndü.

RÜŞVET KAYDI ÇIKMIŞTI

SABAH'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu olayda; Akalın'ın, FETÖ üyeliği suçundan gözaltına alınmak istenen iş adamı Ş.Ç'ye avukatı aracılığıyla ulaşarak lehine fezleke düzenlemek için yaklaşık 200 bin dolar rüşvet talep etmiş, buna ilişkin ses kaydı ve görüntüler ortaya çıkmıştı. İş insanı G.Ç'nin babası S.Ç'ye yapılan söz konusu teklif üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede; deliller arasında Akalın'ın irtibatlarına yönelik teknik takip ve HTS incelemesi yer aldı.

Akalın'ın 4 sanık polis memurlarıyla iletişim ve farklı tarihlerde birliktelikleri olduğu tespit edildi. Bu bilgiler ışığında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan "FETÖ borsası şebekesi" üyelerinden Akalın, "rüşvete teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezalarına çarptırırken, sanık İplikçioğlu hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığına', sanık polislerin ise beraatlerine karar verildi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ AMA...

Soruşturma savcısının itirazıyla dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliyesi 13. Ceza Dairesi, "Akalın ile mağdurlar arasında doğrudan bir görüşme olmadığı, gerçekleşen bir görüşmeye ilişkin ses kaydı bulunduğu, bu kayıtların da hukuka aykırı olup delil olarak dikkate alınmayacağını" belirterek "mahkümiyete yetecek yeterli delil bulunmadığından verilen cezaları bozarak beraat kararı verilmesini" kararlaştırdı. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz nedenleri içeren bir dilekçe verilerek dosyanın Yargıtay'a temyiz edilmesinin de açık olduğunu kaydetti.

Halit TURAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber