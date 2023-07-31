Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak

Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Ekonomi Programı'nın önemli ayaklarından birini de istihdam oluşturacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılacak çalışma kapsamında ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengelerin ve işgücü verimliliğindeki gelişmelerin gözetilmesini sağlayan mekanizmalar geliştirilecek.



Reform kapsamında ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek.

İşgücü Piyasası Reformu kapsamında, ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek.

"Gelir vergisi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi" konusu da memurlarla 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme sürecinin en önemli başlıklarından birini oluşturuyor.



VERGİ DİLİMİNE TAKILMAYACAK

Reform kapsamında gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalara son verilecek, vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek.

Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki 2. dilime girmesi önlenecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak.

Yeni dönemde işgücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. İş akdi tesis etme mekanizmaları şirketlerin değişik ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılaştırılacak.

Süreli iş akitleri kolaylaştırılacak. Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek.

İŞVEREN DE RAHATLAYACAK

Şirket açılış, kapanış ya da birleştirmelerindeki maliyetler ve süreler düşürülecek.



Hukuk sistemi iş dünyasındaki ihtilafları hızlı ve etkin şekilde çözebilecek yapıya kavuşturulacak. Girişimcilikte özellikle gençlerde özendirilecek.

Genç girişimcilere nakdi destek verilecek, vergi indirim programları uygulanacak. Genç, kadın istihdamını teşvik için işveren maliyetlerinde indirim yapılacak.

Esnek çalışma saatleri uygulanacak. Kayıtlı istihdam özendirilirken, kayıt dışı istihdama tavizsiz yaptırım uygulanacak.

HAZAL ATEŞ