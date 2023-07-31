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Real Madrid, Arda Güler'in lisansını dondurabilir

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle ABD kampından ayrılmak zorunda kalmıştı. İspanyol kulübünün, yeni transferi Arda'nın lisansını 1 Ocak 2024'e kadar dondurabileceği öne sürüldü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 09:13, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 09:15
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Real Madrid, Arda Güler'in lisansını dondurabilir

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takımın ABD kampında sakatlık yaşadı.

İspanyol kulübü, Arda Güler için önemli bir karara imza atabilir.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.

Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.

LİSANSI DONDURULABİLİR

Bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.

Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde hazırlık maçlarında da süre alamamıştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek." ifadeleri kullanılmıştı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler."

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