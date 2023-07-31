LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Tem2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları (24-28 Temmuz 2023 Başvuru) sonuçları MEB'in internet sitesinden yayımlandı.

LGS NAKİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.

İKİNCİ NAKİL DÖNEMİ HAKKINDA

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Sonuçlara ulaşmak için Tıklayınız.