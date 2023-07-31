Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.B, A.K. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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