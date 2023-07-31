İİT Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmamasını istedi

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile telefonda görüştü.

Taha, Rasmussen'e Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve İslami sembollere yönelik tekrarlanan hakaret eylemleri nedeniyle İİT üyesi ülkelerin memnuniyetsizliğini ifade etti.

Danimarka yönetimine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmaması için önlem alma çağrısında bulunan Taha, bu konuda İİT'ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün yapacağı toplantı hakkında bilgi verdi.

İİT, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı kararı almıştı. Bugün çevrim içi düzenlenecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılması bekleniyor.