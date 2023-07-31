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Esenyurt'taki genel asayiş uygulamasında 28 bin 890 kişi denetlendi

Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 86 şüpheli gözaltına alındı- Kontrol edilen 4 bin 35 araçtan 354'ünün sürücüsüne 472 bin 835 lira ceza kesildi, 10 araç trafikten menedildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 10:53, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 10:55
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Esenyurt'taki genel asayiş uygulamasında 28 bin 890 kişi denetlendi

Esenyurt'ta dün akşam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulamasında 28 bin 890 kişi kontrol edildi, aranan 86 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katılımıyla uygulama yapıldı.

İlçedeki ana arter ve girişlerde dün 21.00-24.00 saatleri arasında 6 dron ile 1 helikopterin de desteğiyle yapılan uygulamaya 612 ekip ve 2 bin 112 personel katıldı.

Denetimler sırasında 28 bin 890 kişi sorgulanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.

Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 54 kişinin de yakalandığı uygulamalarda, durdurulan 4 bin 35 araçtan 354'ünün sürücüsüne 472 bin 835 lira ceza kesildi, 10 araç da trafikten menedildi.

Kontroller sırasında 18 işletmeye de idari işlem uygulandı.

Durdurulan araçlar ve denetlenen mekanlardaki aramalar ile kontrol edilen kişilerin üst aramasında 16 silah, bir miktar mermi ve 213 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt'ta dün akşam genel asayiş uygulaması başlatılmış, ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelileri de aranmıştı.

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