Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 10:56, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 10:57
Yakınca Mahallesi Karaaslan Sokak'taki bir sitedeki apartmanın boya ile tadilatı için kurulan ve üzerinde işçilerinin bulunduğu iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda binanın dış cephe boya ve tadilatında çalışan M.E.Ş, A.A. ve Yunus Tam yaralandı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Yunus Tam müdahaleye rağmen kurtarılamadı.