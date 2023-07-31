Asgari ücret ele geçmeden açlık sınırının altına geriledi

Agari ücrete bu yıl ikinci kez Temmuz ayında zam yapılarak 11 bin 402 TL'ye çıkarılmıştır.

Bloomberg HT'nin haberine göre asgari ücret zammı açıklandığında açlık sınırı üzerinde iken, asgari ücretle özel sektörde çalışanların maaşı alacağı tarih olan 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle enflasyonda yaşanan yükselme sebebiyle açlık sınırının asgari ücretin üzerine çıktığı belirtildi.

Asgari ücret ile açlık sınırını gösteren tablo şu şekilde: