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AK Parti'de yerel seçim hazırlığı

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı başladı. Seçim Strateji Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Belediye başkan aday adaylarının belirlenmesi için kriterler hazırlanırken her şehir için o ilin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ayrı beyanname hazırlanması planlanıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 14:20, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 14:15
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AK Parti'de yerel seçim hazırlığı

2024 yerel seçimleri için geri sayım sürüyor.

AK Parti cephesinde hedef; daha önce kaybedilen belediyeleri geri almak iken Seçim Strateji Komistonu çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti'nin stratejisini "şehir beyannamesi" üzerine kurması bekleniyor. Buna göre yerel seçimlerde tek bir seçim beyannamesi yerine her il için ayrı seçim beyannamesi hazırlanacak.

Her şehir için öncelikler belirlenmesi beklenirken önceliğin büyükşehirlerde olduğu ifade ediliyor. Mahallelerde yapılması planlanan çalışların da beyannameye girmesi bekleniyor.

AK Parti, her şehrin özelliklerini ve kimliğini öne çıkartacak ve bu profile uygun aday çalışması yapılacak. Yani popüler, tanınan isim arayışı yerine şehrin dokusuna uygun, oy alabilecek adaylar ile devam edilecek.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN KARNESİ ÇIKARILACAK

Bu süreçte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere CHP'li belediyelerin karneleri çıkartılacak.

Seçim vaatlerinden neleri yaptıkları, gerçekleşme oranları halka anlatılacak. Beyannamede çözüm önerileri sıralanacak.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE

AK Parti'de olağanüstü kongre ve yerel seçim süreci de netleşmeye başladı.

Büyük kongresini Ekim ayının ilk haftasında yapması beklenen Ak Parti'de belediye başkan adaylıkları için başvurularsa Kasım ayının ilk haftası alınacak.

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