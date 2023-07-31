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Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi- Daha önce gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 14:42, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 14:43
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Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, soruşturma kapsamında aranan firari şüpheliler A.Ö. ve T.Ö'nün yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı.

H.A. ile soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan M.Ö. ve S,Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.

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