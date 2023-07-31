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Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi

Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bölümünü ilk sırada kazanan Aydınlı Burak Karataş, yurt dışındaki eğitimlerinin ardından Türkiye'ye hizmet etmek istiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 15:36, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 15:38
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Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi

Efeler ilçesinde yaşayan Karataş'ın, matematiğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Aydın Ticaret Odası İlkokulu'ndan sonra özel okulda eğitimini sürdüren Karataş, liseyi ise İzmir Fen Lisesi'nde okudu.

Matematik olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası birçok derecesi bulunan Karataş, bu alandaki başarısıyla milli takıma seçildi. Liseden bu yıl mezun olan Karataş, arkadaşının önerisiyle katıldığı Oxford Üniversitesi sınavında matematik ve bilgisayar alanında 93 puan aldı.

Başarılı öğrenci, bu bölüme tam burslu birinci olarak girdi.

Burak Karataş, matematik olimpiyatlarının kendisini geliştirme imkanı sunduğunu söyledi.

Sıkı çalışan biri olmakla birlikte kendisine de vakit ayırmayı bildiğini dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca çalışan bir insan olmadığımı söyleyebilirim. Ama sınavlardan önce özellikle hem konuları tekrar açısından hem soru bakmak açısından çok ciddi bir çalışma oluyor. 6 senelik matematik olimpiyat hayatıma baktığım zaman bunun çok büyük çoğunluğu kesinlikle diğer sosyal aktivitelere vakit ayırmayla dolmuştur. Gitar çalmak, satranç oynamak, gezmek, mangala gitmek... Bir insanın 6 sene boyunca hiç duraksamadan kendisini odaya kapatarak çalışabileceğine inanmıyorum. Yapılabilir ama bu bayağı yorucu olacaktır. O yüzden biraz kendinize vakit ayırmak lazım. Dengeli götürmek gerekiyor. Derslerden ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizden kopmamak gerek."

Oxford'u kazanma sürecinden söz eden Karataş, yazılı ve sözlü sınavların olduğunu, dünya genelinden matematik-bilgisayar alanına 66 kişinin kabul edildiğini anlattı.

Sınavların 100 üzerinden değerlendirildiğini aktaran Karataş, "Ben o bölüme 93 puanla birinci olarak girdim. Genel ortalama 72, kabul alanların ortalaması 70 civarında oluyor" dedi.

"Eğitimimin ardından ülkeme geri döneceğim"

Hedeflerinden bahseden Karataş, sözlerini şöyle devam etti:

"Çok fazla hedefim var, ama finans ve kanser araştırmaları üzerinde duruyorum. DNA çalışmaları, yapay zekanın kanserle mücadeleye etkisi üzerine çalışmayı çok istiyorum. Kovid ve deprem döneminde, bende 'insanlara daha fazla nasıl yardımcı olabilirim' düşüncesi oluştu. O yüzden kanser alanında ilerleme gibi hedefim var, ama eğitimimin ardından ülkeme geri döneceğim. En büyük hedefim, mastırı tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp burada hizmet etmek."

Öğretmen olan anne Aslı Karataş da oğlunun hem kendisini hem de ülkesini gururlandırdığını ifade etti.

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