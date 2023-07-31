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İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla belediyeye ait toplu taşıma araçlarında 8,78 TL olan tam ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 TL, öğrenci bileti 5 TL, birinci aktarma 5,76 TL, ikinci aktarma 2,88 TL olarak belirlendi. Yeni tarife 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 16:30, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 16:31
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İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini oy birliğiyle güncelledi.

1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, belediyeye ait toplu taşıma araçlarında 8,78 TL olan tam ilk biniş 13 TL'ye yükseldi.

Öte yandan 60 yaş ilk biniş 11,50 TL, öğrenci bileti 5 TL, birinci aktarma 5,76 TL, ikinci aktarma 2,88 TL olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeyle tam ile indirimli binişler; 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada yüzde 50, ikinci aktarmada yüzde 75 indirimli olacak, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak.

Ayrıca günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan Halk Taşıt uygulamasında ise tam biniş 6,5 TL, öğretmen ve 60 yaş ücreti 5,76 TL, öğrenci ücreti 2,50 TL oldu.

Halk Taşıt tam binişlerinde; ilk aktarma için 3,26 TL, ikinci aktarma 1,64 TL, indirimli binişlerinde; ilk aktarma için 2,88 TL, ikinci aktarma 1,44 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isteği doğrultusunda öğrenci biniş ücretine yapılacak artışın sembolik bir düzeyde tutulmasına karar verildiği, fiyat güncellemesinin akaryakıt zammı ve artan maliyetler nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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