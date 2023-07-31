AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları

Belediye başkan adaylarının belirleme çalışmalarının önümüzdeki ay itibariyle başlayacağı, kasım ayının ilk haftası aday adaylığı başvurularının alınması, ikinci haftasında da temayül yoklamasının yapılması planlanıyor.

Belirlenen belediye başkanlarının da Şubat 2024'ün ilk günlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek tanıtım toplantısında ilan edileceği ifade ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi için yerel yönetimler konusunda deneyimli ve belediye başkanlığında tecrübesi bulunan isimler üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

AK Parti'nin belediyecilikte markalaşmasında emeği bulunan ve yerel yönetimler konusundaki tecrübesiyle öne çıkan isimler konusunda çalışmalar yapıldığı ve bu isimlere teklifte bulunulacağı vurgulandı.

Kulislerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için şimdiden birçok siyasetçinin ismi konuşulmaya başlandı bile.

Eski bakanlar ve yerel yöneticilerin isminin bulunduğu listede alternatifler bir hayli fazla. Ankara kulislerinde dikkat çeken isimlerin başında Keçiören Eski Belediye Başkanı Mustafa AK'ın geldiği belirtiliyor.