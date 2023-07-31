Soma'da orman yangını
Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 19:13, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 19:14
Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.