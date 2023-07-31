Bakan Fidan İİT Konseyi'ne katıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 19:44, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 19:45
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İİT 18'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, son dönemde Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla ülkemizin de girişimiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılarak bir konuşma yaptı." ifadesine yer verildi.