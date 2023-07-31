Bakan Fidan İİT Konseyi'ne katıldı

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, son dönemde Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla ülkemizin de girişimiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılarak bir konuşma yaptı." ifadesine yer verildi.

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