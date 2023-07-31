Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
3 Ay ertelemeli 60.000 TL fırsatı!
3 Ay ertelemeli 60.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Akaryakıta yine zam geliyor
Akaryakıta yine zam geliyor
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu
TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başlıyor
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başlıyor
Asgari ücret ele geçmeden açlık sınırının altına geriledi
Asgari ücret ele geçmeden açlık sınırının altına geriledi
Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın
Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?
YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?
Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı
Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı
İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti
İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti
AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak
Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son gün
Konutta kredi 'çıkmaz'ı
Konutta kredi 'çıkmaz'ı
Araç satışının yüzde 45'i balon
Araç satışının yüzde 45'i balon
Görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay hayatını kaybetti
Görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay hayatını kaybetti
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi sona erdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını duyurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Temmuz 2023 21:30, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2023 22:05
Yazdır
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, büyük bir sağlık savaşımı verdikleri günlerin ertesinden başlayarak sağlık meslek grubu mensuplarına tüm yönleriyle daha yüksek saygınlık kazandırma, çalışma şartlarını her bakımdan iyileştirme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı.

Bu amaçla Beyaz Reform sürecinde planlı, sonuç alıcı şekilde mevcut tüm imkanları harekete geçirmeye ve yeni imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Koca, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, doğru tutumun şimdi de bu olduğunu belirtti.

Koca, maddi iyileştirmelerden "malpraktis yasası"na kadar birçok reform örneğine değinerek, devletin ürettiği radikal çözümler ve köklü değişimlerle "Beyaz Reform" çalışmalarını yaptıklarını anlattı.

Şimdi de Beyaz Reform'un ikinci döneminde, sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Tamamlama aşamasında oldukları "Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı" çalışmasını yakında uygulama sürecine koyacaklarını belirten Koca, şöyle devam etti

"Uygulama öncesinde sizlerin de geliştirici düşüncelerini almayı arzu ediyorum. Bu vesile ile vermek istediğim iki önemli haber var: Beyaz Kod sisteminin bir alt aşaması olacak ve muhtemel bir riske karşı devreye girmeye hazır, polis karakoluyla irtibat halinde çalışacak yeni bir sistemin yazılımı tamamlanmak üzeredir. Öte yandan, polis ve güvenlik görevlisi sayısı da yakında artırılacak. Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için bizim kararlılığımızın sizin desteğiniz ile bütünleşmesi gerekiyor."

Bakan Koca, yanlış zeminlerde ifade edilen taleplerin, hastaya hizmeti aksatan tutumların sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyeceğinin altını çizerek, "Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz.

" ifadesini kullandı.

Koca, üstesinden hep birlikte gelme kararlılığı gösterdikleri hiçbir sorunun olduğu gibi kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Beyaz Reform'un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada, sağlık çalışanları kadar hastaların da yararınadır. Bu ikili 'yarar' ilkesiyle yolumuza devam etmeliyiz. İlkemize zıt düşecek algıların oluşmasından kaçınmalıyız. Şimdi odaklanmamız gereken konu, Beyaz Reform'un ikinci dönemidir. İkinci 'Beyaz Reform' döneminin başlamış olduğu haberini her birinizle paylaşıyorum.

Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız için atılacak yeni adımların heyecanı ile sizlere çalışmalarınızda başarılar, insan hayatındaki yerinizi bilmenin mutluluğu ile dolu günler diliyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber