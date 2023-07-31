'Askere gideceğim' diyerek para toplayan 3 kişi yakalandı

Ekiplerin yaptığı aramadabu kişilerin üzerinden bin lira para çıktı. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 3 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Duygu tacirlerine ayrıca idari para cezası uygulandı.

Vatandaşlardan askere gideceğini ve kimsesinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

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