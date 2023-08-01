1 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, valilik ve belediye ziyaretinin ardından depremzede ailenin evine konuk olacak, AK Parti İl Teşkilatı ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.

(Elazığ/10.00-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nurdağı deprem bölgesini ziyaret edecek, Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, İslahiye deprem bölgesinde afetzedelerle öğle yemeği programında bir araya gelecek, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı açılışının ardından bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Gaziantep/11.00-18.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılında merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başlayacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Futbolda UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru'ya konuk olacak.

(Kişinev/20.30)

2- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden verilecek startla başlayacak. Yarışın ilk gününde Sivas-Amasya etabı geçilecek.

(Sivas/09.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı takım son çalışmasını da tesislerde gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.30/19.30)

4- Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray'la yapacakları maça ilişkin Rams Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Litvanya ekibi son çalışmasına da statta çıkacak.

(İstanbul/19.15/20.00)

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)