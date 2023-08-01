Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Z.K'nin adresini belirledi.

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