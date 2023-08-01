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YÖK'e 5 üye seçildi

Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün Yükseköğretim Kurulu üyesi oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 07:19, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 07:37
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YÖK'e 5 üye seçildi

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 5 üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi seçildi.

Söz konusu karar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

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