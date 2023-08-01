Davutoğlu'ndan 'gizli teklif' itirafı!

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de kazanlar kaynarken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a giden süreçte Ümit Özdağ ile 'gizli protokol' yapmasını sert dille eleştiren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Medyascope'dan Ruşen Çakır'ın sorularını cevaplayan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, seçimden önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı teklifi itiraf etti.

"SAĞ KESİM CHP'YE OY VERMEZ'

CHP listelerinden seçime girip 10 vekil ile Meclis'te temsiliyet hakkı kazanan Gelecek Partisi lideri, CHP listelerinden seçime girme kararının son tercihi olduğunu itiraf etti.

İYİ Parti'ye ve Akşener'e teklif yaptığını söyleyen Davutoğlu şöyle konuştu:

En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben.