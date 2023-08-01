Ekrem İmamoğlu eski kadroyu 'değişim' yemeğinde topladı

CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan iç hesaplaşma bitmiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'İn katıldığı gizli toplantının yankıları sürerken, bu defa İmamoğlu eski CHP'li vekilleri topladığı 'değişim' yemeğiyle gündeme geldi.

ESKİ VEKİLLERLE 'DEĞİŞİM' YEMEĞİ

TV100'de konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun değişim yemeğine eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın katıldığını ifade ederek, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde değişim kadrosuna katılacağını iddia etti.

10 AĞUSTOS'TA DUYURACAK

İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazarak,10 Ağustos'ta da bunu duyuracağını iddia eden Yarkadaş, "Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor. Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım." ifadelerini kullandı.