Van'da 1'i dini istismar terör örgütü olmak üzere 25 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 1-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 14 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.