Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
35.000 TL kadar faizsiz nakit avans fırsatı!
35.000 TL kadar faizsiz nakit avans fırsatı!
Sponsorlu İçerik
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
YÖK'e 5 üye seçildi
YÖK'e 5 üye seçildi
Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Akaryakıta yine zam geliyor
Akaryakıta yine zam geliyor
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu
TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başlıyor
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başlıyor
Asgari ücret ele geçmeden açlık sınırının altına geriledi
Asgari ücret ele geçmeden açlık sınırının altına geriledi
Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın
Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?
YAŞ toplanıyor: Genelkurmay Başkanlığı'na kim atanacak?
Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı
Öğretmenlere mazeretli tayin haksızlığı
İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti
İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti
AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
AK Parti ve MHP seçim için düğmeye bastı İzmir'de sürpriz aday
Ana sayfaHaberler Siyasi

Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı

Beşiktaş İskele Meydanı'nda gitarla şarkı söyleyerek vatandaşı rahatsız eden alkollü grup polis ekiplerine şikayet edildi. Olay yerine uyarı için gelen polis ekiplerine küfürlü sözler ve hakaretlerde bulunan alkollü gençler bir polis memurunun burnunu kırdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 09:52, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 09:54
Yazdır
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beşiktaş İskele Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 kişilik alkollü bir grup, sokak müzisyenliği adı altında gitar çalıp vatandaşlardan para toplamaya başladı. Ancak yüksek ses çıkartan gruptan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gruba uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan alkollü 7 kişilik grup, polise küfür ve hakaret ederek karşılık verdi.

Uyaran polislere küfür ve hakaret ettiler

Bunun üzerine çıkan tartışmada şahıslar, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlattı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırdı. Arbede esnasında şahıslardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırdı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibinin müdahalesi sonrasında 7 kişilik saldırgan grup, Beşiktaş polisi tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Polis memurunun burnunu kırdı

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, grup uyarıya gelen polislerin üstüne yürüyor. Şahıslardan biri alkol şişesini polise fırlatıyor. Ardından gruptaki bir şahıs polise memuruna yumruk atıyor. Daha sonra da şahıslar polis tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Burnu kırılan polis memuru ameliyat olacak

Beşiktaş polisi tarafından etkisiz hale getirilen 7 şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burnu kırılan polis memuru ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altındı. Burnu birçok yerinden kırılan memurun, iş göremez raporu aldığı ve ameliyata olacağı bilgisine ulaşıldı.

Polise saldıran grup adliyeye sevk edildi

Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 7 şahsa, "görevli memura mukavemet", "tehdit ve hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlaman polisin burnunu kıran İrfan S. (22), polise saldırıp direnen Eren Can Ç. (22), Ali Ozan A. (19), Serhat Y. (22), Davut Ç. (22), Burhan S. (26) ve B.K. (17) adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Serhat Y.'nin ise "tehdit ve hakaret" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber