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2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak

2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacağına dair ÖSYM 'nin internet sitesniden açıklama yapıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 10:09, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 10:19
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2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU

(01 Ağustos 2023)

2023-DUS 1. Dönem: Tercihlerin Alınması

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 01 - 07 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 07 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2023-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı


Tercih Kılavuzu
2023-DUS Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları

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