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YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı

Havacılık ve uzay mühendisliği okumak isteyen Ceren İnal:- "Güzel bir üniversitede okumak, hedeflerimize ulaşmak, gelecekte başarılı olmak için çalıştık ve başarıya ulaştık. Yine aynı şehirde olacağız ama bölümlerimiz farklı olacak"- İrem İnal:- "Ben tıp okumak, cerrah olmak istiyorum. Hatta uzmanlaşmak istediğim alanları dahi seçtim. Daha sonrasında yurt dışında master yapıp tekrardan ülkemize geri dönmeyi planlıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 11:04, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 11:25
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- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde iyi puan elde eden tek yumurta ikizleri İrem ve Ceren İnal kardeşler, Ankara'da hayalini kurdukları farklı bölümlerde eğitim görmek istiyor.

Anneleri belediyede memur, babaları da pilot subay olan 18 yaşındaki İnal kardeşler, Nesibe Aydın Fen Lisesi'nden mezun oldu. Aynı sınıflarda öğrenim gören ve YKS'ye beraber hazırlanan kardeşler, sınav heyecanını da birlikte yaşadı.

Sınavda 542,2 puanla 1121'inci olan İrem ve 541,6 puanla 1218'inci olan Ceren, üniversite eğitimlerini aynı şehirde farklı bölümlerde almak istiyor.

Ankara'da eğitim görmek isteyen kardeşlerden İrem tıp fakültesini, Ceren ise uzay ve havacılık mühendisliğini tercih etti.

- İlk defa farklı okullarda eğitim alacaklar

Ceren İnal, AA muhabirine, kardeşiyle birlikte yüksek puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

İyi bir üniversite ve hayalini kurdukları bölümü okumak için çok çalıştıklarını ifade eden İnal, "Güzel bir üniversitede okumak, hedeflerimize ulaşmak, gelecekte başarılı olmak için çalıştık ve başarıya ulaştık. Yine aynı şehirde olacağız ama bölümlerimiz farklı olacak. İlk defa aynı okulda aynı sınıfta okumayacağız. O yüzden ayrılmanın bir burukluğu var açıkçası içimde ama yine de alışırız diye düşünüyorum." dedi.

İnal, havacılık ve uzay mühendisliği okumak istediğini belirterek, "Belki tutmaz diye bilgisayar mühendisliklerini de tercihlerim arasına yazdım ama asıl havacılık ve uçak mühendisliği okuyup gelecekte büyük uzay istasyonlarında ya da uçak şirketlerinde çalışmak istiyorum." şeklinde konuştu.

- "Yurt dışında master yapıp tekrardan ülkemize geri dönmeyi planlıyoruz"

İrem İnal da kardeşiyle yıllardır birlikte okuduklarını, ilk defa farklı okullarda eğitim alacaklarını ifade etti.

Kardeşiyle farklı meslekleri seçtiğini anlatan İnal, "Ben tıp okumak, cerrah olmak istiyorum. Hatta uzmanlaşmak istediğim alanları dahi seçtim. Daha sonrasında yurt dışında master yapıp tekrardan ülkemize geri dönmeyi planlıyoruz. Kardeşim de Türkiye'deki büyük firmalarda çalışmak istiyor. Ben de araştırma hastanelerinde çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama 350-400 soru çözdüklerini dile getiren İnal, sınav sonrası tatilde kardeşiyle birlikte İspanyolca çalıştıklarını söyledi.

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