Adana'da kamyonetin altında kalan yaya öldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 11:09, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 11:10
Şair Hasibe Hatun Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Emel Şenyılmaz (66), geri manevra yapan A.T'nin kullandığı 01 AHY 539 plakalı kamyonetin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Şenyılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücü A.T'yi gözaltına aldı.