Diyarbakır'da üzerine kaya düşen iş makinesindeki operatör öldü

İlçede özel bir şirket bünyesinde görev yapan Umut D, Sarım çayı mevkiinde yapımı devam eden yol çalışmaları esnasında iş makinesi ile kaya kırarken dağdan kayalar koptu.

Umut D'nin iş makinesiyle kopan kayaların altında kaldığı olayı gören diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Umut D'nin cansız bedenine ulaşıldı.