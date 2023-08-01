Bakan Tunç Kovid izninden dönecek hükümlüler hakkında açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kovid-19 izninden açık cezaevine dönecek olanların, 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeleri gerektiğini bildirerek, "Geri dönecek yaklaşık 21 bin hükümlü var. 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar." dedi.

Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Elazığ'da, valiliği ziyaret etti. Vali Ömer Toraman'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Tunç, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden Elazığ'ın da etkilendiğini hatırlatan Tunç, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yaraları sarmanın, şehirleri yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesinin verildiğini ifade eden Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kabine'nin öncelikli gündem maddesinin, deprem bölgesindeki hasarları gidermek olduğunu söyledi.

Yılmaz Tunç, depremlerin hemen ardından Adalet Bakanlığınca kriz merkezi kurulduğunu, 984 bilirkişi, 518 adli tıp uzmanı, bin hakim ve savcıyla birlikte 7 bin 500 personelin gönderildiğini aktardı.

- "İhtiyaç olursa 189 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili hazırlık sürecimiz devam ediyor"

Depremlerde 231 yargı çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Tunç, deprem bölgesinde tespit ve diğer davalarla ilgili ihtiyacı karşılayacak 131 yeni mahkeme kurulduğunu kaydetti. Bakan Tunç, "Şu anda ihtiyaç hasıl olursa 189 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili hazırlık sürecimiz devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Orta ve az hasarlı adliyelerin, cezaevlerinin onarılarak kesintisiz hizmet vermelerinin sağlandığını dile getiren Tunç, ağır hasarlı 15 adliyenin yerine yeni binaların yapımıyla ilgili süreçlerin sürdüğünü ifade etti.

Yılmaz Tunç, ağır hasar gören 11 cezaevindeki 12 bin tutuklu ve hükümlünün, başka cezaevlerine nakledildiğini hatırlattı.

Elazığ'da, 2020'de 37 kişinin hayatını kaybettiği depremin yaşandığını anımsatan Tunç, bu depremler sonrasında kentte 25 bin konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Bakan Tunç, Elazığ'a son 21 yılda Adalet Bakanlığınca 3,5 milyar liralık yatırım yapıldığını, kentte 2010'da tamamlanan adliye binasının, depremde hasar görmediğini dile getirdi.

Elazığ'da 2016'dan sonra yapılan Sivrice Kadın ve merkezdeki açık cezaevleri, R Tipi, T Tipi kapalı cezaevleri ile 1 No'lu ve 2 No'lu yüksek güvenlikli cezaevlerinin depremde hasar görmediğini bildiren Tunç, ağır hasar gören Çocuk Eğitim Evi'nin yeniden yapılması için proje ihalesine çıkıldığını vurguladı. Yılmaz Tunç, deprem sonrasında kentte 2 yeni mahkeme kurulduğunu anlattı.

- "Süre 15 Ağustos'ta sona eriyor"

Kovid-19 iznindeki açık cezaevi hükümlülerine ilişkin soru üzerine Tunç, Kovid-19 izinlerine ilişkin 2020'nin Nisan ayında kanun çıktığını anımsattı.

Açık cezaevindeki hükümlülerin Kovid-19 iznine çıkarıldığını, bu iznin 3 yıl sürdüğünü ifade eden Tunç, izinde geçen sürenin infazdan sayıldığını kaydetti.

Yılmaz Tunç, bu sürenin 31 Temmuz itibarıyla dolduğunu, süre dolmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni bir yasal düzenleme yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu düzenlemenin içeriği şu şekilde, denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine dönmeyecekler ama denetimli serbestlik tedbiri için 5 yıldan fazla olanlar, yani cezası daha yüksek olanlar cezaevlerine geri dönmüş olacaklar. Bu düzenlemede kapalı cezaevlerinde barındırılan hükümlüler de açık cezaevine 3 yıl erken çıkmış olacaklar ve denetimli serbestlik olarak da açık cezaevinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkmış olacaklar. Düzenleme bu şekilde. Başvuruda 2 haftalık bir süre var. 15 Ağustos akşamına kadar geri döneceklerin başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün, süresi içinde müracaat etmesi lazım. O süre 15 Ağustos'ta sona eriyor. 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar. Müracaat ederlerse açık cezaevinde barındırılmaya devam ederler."

Daha sonra Elazığ Belediyesi'ne geçen Tunç, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan bilgi aldı. Bakan Tunç'a, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı eşlik etti.