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Müteahhitler, girdi maliyetlerinde artış nedeniyle fiyat farkı ödemesi talep etti

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, inşaat sektöründe küresel ve ulusal bazda yaşanan gelişmelerle girdi maliyetlerinin yükünün ağırlaştığını belirterek, "Ek fiyat farkı ödenmesi hususları Anadolu'nun dört bir yanındaki müteahhitler için hayati hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 13:53, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 13:56
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Müteahhitler, girdi maliyetlerinde artış nedeniyle fiyat farkı ödemesi talep etti

Eren, yazılı açıklamasında, inşaat sektöründe temel girdi maliyetlerinde öngörülemeyen fiyat artışları nedeniyle özellikle Anadolu'daki müteahhitlerin ayakta kalma mücadelesi verdiğini bildirdi.

Sektörde küresel ve ulusal bazda yaşanan gelişmelerle beklenmeyen şekilde artan girdi maliyetleri yükünün ağırlaştığına işaret eden Eren, "Geçen dönemde maliyet artışı sorununun aşılamamasıyla teminat mektupları nakde çevrilen kamu projeleri üstlenmiş müteahhitlik firmalarına tek seferlik mali sicil affı getirilmesi yoluyla yasaklar kaldırılmalı. İrat kaydedilen teminat mektuplarının iadesi ve rücu davalarından vazgeçilmesi, şartsız tasfiye hakkı, ek fiyat farkı ödenmesi hususları Anadolu'nun dört bir yanındaki müteahhitler için hayati hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, söz konusu artışların 200'ü aşkın alt sektöre talep oluşturan inşaat sektörünü zor durumda bıraktığını vurgulayarak, bu durumun ekonomik konut üretimini ve kamu yatırımı projelerini de olumsuz etkilediğini savundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında yeniden inşa çalışmalarının yarattığı ivmeyle inşaat sektörünün 2023'ün ilk çeyrek döneminde büyüme kaydettiğine dikkati çeken Eren, ancak sektörün geneli için bu durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

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