Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan Y.E. ile Y.K, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, Hasan Dertli ile Hacer Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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