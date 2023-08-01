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Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 14:38, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 14:39
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Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hasan Dertli'nin kullandığı 44 AEP 142 plakalı otomobil ile Y.E. idaresindeki 44 AEY 093 plakalı kamyonet, Malatya-Kayseri kara yolunun Kepez mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, Hasan Dertli ile Hacer Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Y.E. ile Y.K, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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