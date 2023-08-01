Sağlık çalışanları İzmir'de iş bıraktı

Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
35.000 TL kadar faizsiz nakit avans fırsatı!
35.000 TL kadar faizsiz nakit avans fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' açıklaması
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
FETÖ'cü Emniyet Müdürü: Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz!
YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
2023-DUS 1. Dönem tercihler alınacak
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Yeni Şafak: YAŞ'ta hala FETÖ'yle hareket edenler ayıklanacak
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi
YÖK'e 5 üye seçildi
YÖK'e 5 üye seçildi
Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
Sağlık-Sen'den 'Ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi' talebi
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Bakan Koca duyurdu: İkinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattık
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
THY, kadın kabin memuru alımı yapacak
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Ankara Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklığa dikkat!
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Hava sıcaklıkları daha ne kadar devam edecek?
Akaryakıta yine zam geliyor
Akaryakıta yine zam geliyor
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Ladik'te yeni belediye başkanı belli oldu
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
Aşırı sıcaklar bu kez nemle birlikte geliyor
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu
TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başlıyor
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başlıyor
Asgari ücret ele geçmeden açlık sınırının altına geriledi
Asgari ücret ele geçmeden açlık sınırının altına geriledi
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Sağlık çalışanları İzmir'de iş bıraktı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu'nun (SABİM) ülke genelinde şiddetin önlenmesi, mali ve özlük haklarının verilmesi, liyakatli yönetim, çalışma koşullarının düzeltilmesi talepleriyle yaptığı eylem kapsamında İzmir'de sağlıkçılar bugün iş bıraktı. İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Muteber Çolak, taleplerini sıralayarak, "Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 14:46, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 14:48
Yazdır
Sağlık çalışanları İzmir'de iş bıraktı

Tüm ülkede 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonunu içeren Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu'nun (SABİM) ülke genelinde 1-2 Ağustos'ta iş bırakma kararı üzerine bugün İzmir'de de sağlıkçılar iş bıraktı.

İzmir'de de İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlıkçılar, "5 temel talebimiz: İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için haklarımızın peşindeyiz" yazılı pankart açarken ellerinde "üzgün" ve "şaşkın" emojilerinin olduğu dövizler taşıdı.

"Birleşe birleşe kazanacağız", "Sağlık haktır satılamaz", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarının atıldığı eylemde, açıklamayı İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Muteber Çolak okudu. Çolak, şunları söyledi:

"Mesele, siyaset üstü ve sağlıkta kaliteli hizmet sunumu meselesidir"

"Daha modern, kaliteli, insanımıza yaraşır ve çözüm odaklı sağlık hizmeti için; harekete geçme vaktidir! Yılların birikimi ve saha tecrübeleri ile toplum sağlığı adına önerilerde bulunan, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların sesini duyma vaktidir. Bugün sizlere, 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonu dahil olmak üzere 21 sivil toplum bileşeni tarafından kurulan ve kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birlik ve Mücadele Platformu olarak sesleniyoruz. Mesele, siyaset üstü ve sağlıkta kaliteli hizmet sunumu meselesidir."

"Sağlıkta şiddet, sağlıkta teröre evrilmiş vaziyettedir!"

Sağlıkta şiddet vakalarının her geçen gün daha da artığına dikkat çeken Muteber Çolak, "Bakınız; sağlıkta şiddet, sağlıkta teröre evrilmiş vaziyettedir. Popülist politikalar ve ticari kar odaklı sağlıkta dönüşüm programı tüm sağlık çalışanlarını hedef haline getirmektedir. Nefret söylemleri ve nefret suçlarının tek sorumlusu şiddet uygulayan caniler midir? Sağlıkta dönüşüm programı sonrası, 20 yılda şiddet olayları her geçen gün artıyor. Her gün ortalama 80 beyaz kod olayı bildirilirken; son 10 yılda 110 bin şiddet vakası gerçekleşmiştir. Daha geçen sene bir hekim ve bir güvenlik görevlisi arkadaşımız görevi başında, görevi nedeniyle katledildi. Hamile bir hemşire arkadaşımız yerde tekmelenmek suretiyle 4 saldırgan tarafından şiddete maruz bırakıldı. Gebe olduğunu belirtmesine rağmen şiddet devam etti. Tek sorun şiddet de değil" dedi.

"Geçinemiyoruz!"

Seçim sonrası art arda gelen zamlara dikkat çeken Çolak "Son 2 ayda benzine gelen zam yüzde 70'i aşmışken, ev kiraları can yakarken, yetkili ama etkisiz sarı sendikaların teklifleri, trajikomik kalmaktadır. Hekim hariç ya da hekim dışı ibarelerini ise asla kabul etmiyoruz. Son yapılan zam ve seyyanen artış şimdiden erimiş gitmiş vaziyettedir. Kamudaki ücret dengesizliği had safhadadır. Bakınız; kamu işçisinin fazla mesai ücreti, ameliyat yapan cerrahtan 2,5 kat, hemşireden 4 kat fazla hale gelmiş durumdadır. Dikey hiyerarşinin acilen restore edilmesi elzemdir! Aksi takdirde; eğitimli sağlık profesyoneli bulmakta sıkıntılar yaşanacağı aşikardır" diye konuştu.

"Aile sağlık merkezleri yetersiz koşullarda hizmet vermektedir"

Çalışma şartlarının da ağırlaştığını aktaran Muteber Çolak, "Özlük hakları ve çalışma koşullarımız katlanılamaz durumdadır. Ağır iş yükü, yetersiz çalışan sayısı, 3-5 dakikada bir muayene, uzun nöbet süreleri ve koruyucu-tedavi edici sağlık hizmetinden ziyade kar odaklı performans sistemi nedenli eziliyoruz, hizmet veremez hale gelmiş vaziyetteyiz. Emekli ikramiyesi ve maaşı ile bırakın ev, araba hayalini, arabanın tekerini alamaz hale gelmiş bulunuyoruz. Birçok başarıya imza atmış koruyucu aile hekimliği sistemi tıkanmış haldedir. Yetersiz cari ödemeler nedeniyle artık aile sağlığı merkezleri kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Birçok aile sağlığı merkezi apartman altlarında ve yetersiz koşullarda hizmet vermektedir. Aile sağlığı merkezleri müstakil ve depreme dayanıklı binalarda hizmet vermesi ve bunun için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Birçok aile sağlığı merkezinde hemşire eksikliği vardır. Aile sağlığı çalışanları ebe ve hemşirelerimiz tavana takıldığı için hak ettikleri ücreti alamamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

"Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz"

"Liyakat" vurgusu yaparak konuşmasına devam eden Çolak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Toplum sağlığı için çabalayan ve bu memleketin evladı olan biz sağlık neferleri, bunları asla hak etmiyoruz. Aslında liyakatli bir yaklaşımla sorunları çözmek de mümkün; sağlık çalışanlarının sayısının arttırılması, sağlığa ayrılan bütçenin çoğaltılması, insana yakışır ve minimum 15-20 dakika olan muayene süreleri, hekimlik yasası, hakkıyla görev, hastanelerimizde çalışan güvenlik görevlilerimize ihtiyaç duydukları yetkilerin verilmesi, güvenlik önlemlerinin arttırılması, şiddete en çok maruz kalan hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının nöbet sürelerinin düzenlenmesi, yoksulluk sınırından uzak, insana yaraşır ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş uygulaması, sağlık neferleri olarak yıpranma paylarımızın düzenlenmesi, aile hekimliği ile ilgili uluslararası uygulamaların ve aile hekimliği kanununun düzenlenerek yeterli gider ve destek ödemelerinin yapılması suretiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi temel taleplerimizdir. Son olarak toplum vicdanına sesleniyoruz ve diyoruz ki; Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber