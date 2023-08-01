SABİM platformuna üye doktorlar iş bıraktı

Bilkent Şehir Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, pankart açıp slogan attı. Grup adına yapılan açıklamada, 1-2 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tırnak makasıyla AVM'lere dahi girilemeyen bir zamanda, sağlık çalışanlarının silahla polikliniğe girip ateş edebilen kişilerle iç içe oldukları ifade edildi.

Alım gücünün hızla azaldığı, beslenme, eğitim ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluk yaşandığı belirtilen açıklamada, fazla çalışma ücretinin yetersiz olduğu savunuldu.

Toplu sözleşme görüşmelerine katılan yetkili sendikanın da eleştirildiği açıklamada, "Sendikal ikramiyenin barajlara bağlanmasını, yetkili sendika tarafından kullanılan ve ayrımcılığa yol açan 'tabip dışı' ifadesini kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sağlığın en temel hak ve sağlık hizmetlerinin ise bir ekip işi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler, hastalarımızın nitelikli tedavi olma, bakım alma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz. Pandemide, depremlerde ve her türlü zorlu şartlarda halkımıza ve hastalarımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil, hastalarımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle, tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz."