İzmir'de yolcu gemisi kıyıya böyle çarptı
İzmir Karşıyaka'da sürüklenen yolcu gemisi kıyı bandına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 15:48, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 15:49
Karşıyaka İskelesi yakınında manevra yapan İZDENİZ'e ait "Dokuz Eylül" isimli yolcu gemisi makine arızası nedeniyle kontrolden çıktı.
Gemi süratle kıyı bandına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çarpma sonrasında iskelenin doğusuna yanaştırılan gemi, detaylı kontroller için Bostanlı İskelesi'ne nakledildi.
İlk kontrollerde sahilde veya gemide bir hasar tespit edilmedi.