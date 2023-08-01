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Antalya'ya 7 ayda 8 milyon 184 bin 89 turist

Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla gelen 8 milyon 184 bin 89 turistin 3,5 milyonunu Ruslar ve Almanlar oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 16:10, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 16:11
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Antalya'ya 7 ayda 8 milyon 184 bin 89 turist

Dünyanın dört bir yanından turist çeken kentteki turizm hareketliliği artarak devam ediyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Temmuz döneminde Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 8 milyon 184 bin 89 olarak gerçekleşti. Bu turist sayısı, tüm zamanların en iyi 7 aylık dönemi olarak tarihe geçti.

Geçen yıl aynı zaman diliminde 6 milyon 688 bin 513 turist ağırlayan kentte, bu yılki turist sayısında yüzde 22'lik artış yaşandı.

EN FAZLA TURİST RUSYA VE ALMANYA'DAN

En fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ise 1 milyon 853 bin 879 turistle Rusya birinci oldu. Rusya'yı 1 milyon 638 bin 603 turistle Almanya, 716 bin 991 turistle İngiltere takip etti. İlk onda ise sırayla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Ukrayna yer aldı.

Temmuzda kenti hava yoluyla 2 milyon 660 bin 420 kişi ziyaret etti. Turist sayısında geçen yıla göre yüzde 11'lik bir artış kaydedildi. Antalya, hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi temmuz ayı rakamlarına ulaştı

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