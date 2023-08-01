İstanbul'da temmuz enflasyonu belli oldu

İstanbul'da temmuz ayı enflasyonu belli oldu.

İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar temmuzda aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,76 arttı.

Toptan fiyatlar temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,54 artış gösterdi. Yıllık bazda 66,57 artış gerçekleşti.

HANGİ KALEMDE NE KADAR ARTIŞ YAŞANDI?

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,35, ev eşyası harcamalarında yüzde 16,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 14,66, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 12,79, konut harcamalarında yüzde 10,07, gıda harcamalarında yüzde 8,61, giyim harcamalarında yüzde 2,33, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini perşembe günü açıklayacak.