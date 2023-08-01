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Dursun Özbek: Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara cevap verdi. Özbek, "Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Ağustos 2023 16:29, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2023 16:31
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Dursun Özbek: Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

"GALATASARAY'A VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Galatasaray'ı karıştırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Dursun Özbek, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir. Bu Ali Cengiz oyunlarını yapanlara hatırlatmak isterim; onlar giderken biz dönüyorduk. Anlaşılıyor ki, açıklamalarında dedikleri gibi fıtratlarında olmayan şeyleri yapmaya başladılar. Yalnız ben şimdiden söyleyeyim, Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter." şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili, "Yöneticisine söyledim. Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım. Yönetici, 'O senin karşına çıkamaz ki hitabet kabiliyeti yok' ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Selim Soydan da bu yöneticinin Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk olduğunu iddia etmişti. Dursun Özbek, konuyla ilgili, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir." demişti.

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